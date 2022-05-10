НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия изобрела машину для строительства базы на Луне

Источник:
Sibnet.ru
315 5
Фото: © NASA

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на изобретения для инженерно-строительных работ на поверхности Луны, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Автором изобретения стал главный научный сотрудник корпорации Олег Цыганков. Согласно патенту, лунная станция будет устанавливаться в траншею, после чего сверху смонтируют перекрытие и прикроют его грунтом с целью защиты от радиации.

Принцип строительства лунной станции будет напоминать прокладку метро открытым способом. При обустройстве строительной площадки лунной базовой станции потребуется провести ряд подготовительных инженерно-строительных работ.

Так, нужно будет удалить крупные камни, отсыпать или срезать элементы рельефа, обеспечить защиту конструкции станции и других объектов с помощью засыпки лунным грунтом. Все эти работы выполнит специальная инженерная машина.

Кроме этого, корпорация запатентовала мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов. Он предназначен для оперативного передвижения человека по поверхности Луны с целью разведки местности и сбора необходимых образцов грунта.

Тема: Человек и космос
Раскрыта загадка «космической медузы» в небе над США
Подсчитано необходимое для встречи внеземных цивилизаций время
Астрономы записали «песню» черной дыры
Землю накроет «хвост» кометы Галлея
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Grand Theft Auto V запустили в невероятном разрешении
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
112
США закупят для Украины новые виды вооружения
98
Страны G7 пообещали не допустить победу России на Украине
77
Путин рассказал об «упреждающем отпоре агрессии»
53
Медведев похвалил главу Венгрии за мужественный шаг
48
Российского посла публично оскорбили в Польше. ВИДЕО