Россия изобрела машину для строительства базы на Луне

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на изобретения для инженерно-строительных работ на поверхности Луны, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Автором изобретения стал главный научный сотрудник корпорации Олег Цыганков. Согласно патенту, лунная станция будет устанавливаться в траншею, после чего сверху смонтируют перекрытие и прикроют его грунтом с целью защиты от радиации.

Принцип строительства лунной станции будет напоминать прокладку метро открытым способом. При обустройстве строительной площадки лунной базовой станции потребуется провести ряд подготовительных инженерно-строительных работ.

Так, нужно будет удалить крупные камни, отсыпать или срезать элементы рельефа, обеспечить защиту конструкции станции и других объектов с помощью засыпки лунным грунтом. Все эти работы выполнит специальная инженерная машина.

Кроме этого, корпорация запатентовала мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов. Он предназначен для оперативного передвижения человека по поверхности Луны с целью разведки местности и сбора необходимых образцов грунта.