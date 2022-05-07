Начальника электросетей задержали в Омской области после пожара

После крупного пожара, произошедшего в городе Называевске Омской области, задержан начальник районных Региональных электрических сетей.

По последним данным, накануне в городе сгорели 88 строений. Причиной пожара стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Губернатор Александр Бурков отметил, что пожар удалось локализовать, но из-за порывистого ветра сохранялась угроза новых возгораний. Из-за огня спасателям пришлось эвакуировать 16 пенсионеров и четырех сотрудников из дома престарелых.

Следственные органы по факту пожара возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем»).

Прокуратура также организовала в Называевске мобильную приемную, в которой принимают обращения пострадавших от огня граждан.