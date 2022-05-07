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Красноярск накрыла пыльная буря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Мэр Красноярска Сергей Еремин предупредил горожан о пыльной буре и призвал не выходить из дома.

Соответствующее обращение градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале. Он отметил, что не помнит, чтобы в Красноярске были такие сильные пыльные бури и пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий.

«Скорость ветра больше 20 метров в секунду. Смотрите, чтобы ребятишки не гуляли. Надо это перетерпеть, мы со службами города будем делать все возможное, чтобы это предотвратить», — сказал Еремин.

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщает, что «из-за достаточно сильного ветра в воздухе присутствуют пылевые массы». По информации синоптиков, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале предупредил жителей региона по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна. Управление организовало мониторинг загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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