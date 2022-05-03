Ученые оценили связь между характером и породой собаки

Порода собаки практически не влияет на характер, несмотря на популярное мнение владельцев, выяснили исследователи из Массачусетского университета.

Ученые опросили владельцев более чем 18 тысяч собак различных пород, а затем провели генетическое исследование этих животных. В итоге оказалось, что порода влияет на характер всего в 9% случаев, пишет журнал Nature.

Человек одомашнил собаку около 10 тысяч лет назад. При этом основные усилия на протяжении длительного времени были направлены на то, чтобы собака хорошо выполняла свою работу, а также слушалась человека.

Породы в современном понимании стали выводить около двухсот лет назад. Это слишком маленький срок, чтобы порода могла как-то кардинально влиять на поведенческие особенности, отмечают специалисты.

Впрочем, определенные черты характера, связанные с породой, установить все же удалось. Например, немецкие овчарки лучше исполняют команды. А вот биглей дрессировать сложнее. Беспородные псы, у которых в предках были сенбернары, оказались более ласковыми.

Но в целом на характер куда больше влияет среда, в которой проживает животное, а также его воспитание. Поэтому даже собака бойцовской породы может быть ласковой, а комнатная собачка — агрессивной.