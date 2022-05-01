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Два священника были на борту разбившегося в Красноярском крае самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Два священнослужителя Красноярской епархии находились на борту разбившегося в Манском районе Красноярского края легкомоторного самолета Cessna 182, один из них погиб.

В воскресенье легкомоторное воздушное судно — Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку в Манском районе Красноярского края. 

По предварительным данным в результате происшествия один человек погиб, один получил травмы, сообщает западно-Сибирская транспортная прокуратура. 

Красноярский транспортный прокурор организовал проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.

«Два священнослужителя Красноярской епархии. Один погиб, второго будем вывозить санавиацией. Настоятель церкви в Красноярске с дьяконом», — сказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

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