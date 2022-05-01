НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Бытовой техники в России хватит минимум до осени

Источник:
Российская газета»
385 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Запасы на рынке бытовой техники ограничены, производители пытаются найти новые возможности для импорта, отмечают чиновники и участник рынка.

«Компания DNS, известный бренд Bork думают о локализации в России. Еще LG, Samsung, у которых есть свои заводы в России, в которые вложены сотни миллионов в валюте. Это будет странно, если они попытаются эти заводы бросить, закрыть», — приводит «Российская газета» слова замглавы минпромторга Виктор Евтухов. Он добавил, что у магазинов, торгующих техникой, есть складские запасы на три-четыре месяца.

Магазины столкнулись с наплывом покупателей, которые испугались, что скоро начнется дефицит. Спрос на технику за месяц вырос в несколько раз, а лидером продаж стала импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов, сообщил коммерческий директор HOLODILNIK.RU Алексей Погудалов.

«С учетом того, что рынок в феврале-марте продал товара на несколько месяцев вперед, мы ожидаем резкий провал в спросе в ближайшее время», — сказал он. Погудалов допускает возможность нехватки, особенно в категориях посудомоечных машин, встраиваемых холодильников и СВЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРезко вырос спрос на отечественную бытовую технику

Порядка 85-90% крупной бытовой техники и телевизоров производится в России, ее делают либо отечественные бренды, либо иностранные, но которые открыли заводы в России, пояснил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Но все, они по его словам, используют импортные комплектующие. Например, компрессоры для холодильников в России не производятся.

Еще по теме
Россияне бросились скупать иностранный алкоголь
AliExpress перестал принимать карты российских банков
Магазины OBI снова заработают в России
Экспорт крепкого алкоголя из Кузбасса в страны Европы вырос
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Россия приняла решение покинуть МКС
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Галкина на Первом канале заменит Цискаридзе
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)

Alhazred

Ты сам то понимаешь что накалякал? Я лично сомневаюсь в этом)))