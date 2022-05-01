Бытовой техники в России хватит минимум до осени

Запасы на рынке бытовой техники ограничены, производители пытаются найти новые возможности для импорта, отмечают чиновники и участник рынка.

«Компания DNS, известный бренд Bork думают о локализации в России. Еще LG, Samsung, у которых есть свои заводы в России, в которые вложены сотни миллионов в валюте. Это будет странно, если они попытаются эти заводы бросить, закрыть», — приводит «Российская газета» слова замглавы минпромторга Виктор Евтухов. Он добавил, что у магазинов, торгующих техникой, есть складские запасы на три-четыре месяца.

Магазины столкнулись с наплывом покупателей, которые испугались, что скоро начнется дефицит. Спрос на технику за месяц вырос в несколько раз, а лидером продаж стала импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов, сообщил коммерческий директор HOLODILNIK.RU Алексей Погудалов.

«С учетом того, что рынок в феврале-марте продал товара на несколько месяцев вперед, мы ожидаем резкий провал в спросе в ближайшее время», — сказал он. Погудалов допускает возможность нехватки, особенно в категориях посудомоечных машин, встраиваемых холодильников и СВЧ.

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Порядка 85-90% крупной бытовой техники и телевизоров производится в России, ее делают либо отечественные бренды, либо иностранные, но которые открыли заводы в России, пояснил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Но все, они по его словам, используют импортные комплектующие. Например, компрессоры для холодильников в России не производятся.