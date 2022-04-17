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Резко вырос спрос на отечественную бытовую технику

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ретейлеры зафиксировали повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику. На рынке на такую продукцию приходится не более 2%, и быстро заместить иностранцев местные бренды неспособны, считают эксперты.

В марте магазины «М.Видео-Эльдорадо» продали российской и белорусской техники на 50-70% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сказал РБК представитель компании.

Речь идет о таких брендах, как «Витязь», «Атлант», «Дарина», «Бирюса"» а также Pozis, Flama и Gefest. Они специализируются в основном на бытовой технике для дома и кухни. Как отмечают эксперты, рост спроса связан с наличием большого ассортимента и низких цен.

В сети магазинов «Ситилинк» подтвердили интерес россиян к отечественной продукции. В частности, продажи торговых марок материнской группы Merlion по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 81% в феврале и на 60 — в марте.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов заявил, что в прошлом месяце спрос поднялся в несколько раз на всю технику, особенно на импортную в среднем и высоком ценовых сегментах. Повлияли опасения населения из-за санкций и падения курса рубля, пояснил он.

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