Климатический сдвиг вызовет межвидовую пандемию

Население в экваториальной Африке, Южном Китае, Индии, Юго-Восточной Азии к 2070 году столкнется с новой пандемией, вызванной межвидовой передачей вируса в дикой природе.

Из-за изменения климата диким животным придется менять свои места обитания, они будут выбирать регионы с большим населением. Это повысит риск переноса вирусов на людей, что приведет к новой пандемии, пишет издание Nature.

Прогноз базируется на всестороннем моделировании изменений основных вирусов млекопитающих из-за дрейфа климата. Ученые проанализировали сдвиги географического ареала, в ходе которых виды будут следовать в новые районы вслед за своей средой обитания.

В ходе таких перемещения виды будут впервые сталкиваться с другими млекопитающими, в результате у них появятся тысячи общих вирусов. Особенно опасными станут коронавирусы, а также вирусы, подобные лихорадке Эбола.

По прогнозу исследователей, после распространения среди животных мутировавшие вирусы начнут переходить к людям и вызовут новую пандемию. Особенно настораживает влияние температуры на летучих мышей.

На долю этих животных приходится большая часть распространения новых вирусов из-за их способности преодолевать большие расстояния. Так, наибольшие последствия описанного процесса ожидаются в Юго-Восточной Азии, глобальном очаге разнообразия летучих мышей.