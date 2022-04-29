Видео с веселой пробежкой медведя сняли в Новосибирской области

Бурый медведь проснулся в Новосибирской области, Минприроды региона показало на видео бодрую пробежку зверя.

Бурый медведь обитает на территории 14 муниципальных районов Новосибирской области. В настоящий момент его следы зафиксированы в Куйбышевском, Тогучинском, Маслянинском и Болотнинском районах.

«В непосредственной близости от населенных пунктов выход бурого медведя пока не зарегистрирован, что дает основание полагать о достаточной кормовой базе в местах естественной среды обитания», — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Шнайдер.

Все дикие животные уже вышли из спячки и ведут активный образ жизни. В телеграм-канале министерства опубликовано видео с бурым медведем в Куйбышевском районе.

Звери выходят к людям обычно потому, что в деревнях заброшены поля и огороды, местами поросла густая растительностьиногда медведи приходят из-за любопытства и голода, но это редкость.