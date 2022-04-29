НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

«Опасное солнце» спрогнозировали в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ультрафиолетовый индекс повысится в ближайшие три дня на юге Западной Сибири, нужно соблюдать осторожность в полуденные часы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

«Ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни, завтра, послезавтра, 1 мая, будет достигать четыре-пять (единиц). Это приличный индекс…», — сказал Вильфанд на пресс-конференции. «Опасное солнце» в ближайшие дни также прогнозируется на юге Западной Сибири.

Метеоролог отметил, что, если загорать в безопасные часы в данных регионах, то можно будет получить красивый загар.

«Удовольствие заключается в том, что будет солнечно. Эту ситуацию нужно будет использовать, чтобы наилучшим образом отдохнуть. Солнечные лучи сейчас очень насыщены энергией, поэтому, если при этом холодном воздухе и маловетреной погоде позагорать, уверяю, загар будет интенсивный», — отметил он.

Еще по теме
Ученые ИЦиГ расшифровали геном малярийного комара
Суд отобрал у новосибирского майнера ферму и грузовик
Алкоголь запретят продавать в центре Новосибирска 9 мая
Сибиряки увидят пик звездопада в мае
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Алтайский край #Республика Алтай #Кузбасс #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
кадр со съемок клипа
«Кричать приходилось громко»: как снимали клип из 7 тысяч фото
27.04.2022 02:30
info.sibnet.ru
Фильмы с реальной историей Чернобыльской АЭС
26.04.2022 00:50
info.sibnet.ru
Как обменять минуты Tele2 на фильмы Wink
24.04.2022 23:46
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

kolmak

Это США № 1 списке стран террористов

Dima73

Соединенные штаты Америки – глобальный спонсор мирового терроризма Глобальный процесс переформатирования...

Killer1974

сша(западло писать с большой буквы)напоминают таракана, который упав на спину, двигает всеми лапками,...

Home Sapiens

в смысле выпустят ? они уже его полтора года продают , только вот цена с 8999 поднялась до 24999 ......