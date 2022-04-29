«Опасное солнце» спрогнозировали в Западной Сибири

Ультрафиолетовый индекс повысится в ближайшие три дня на юге Западной Сибири, нужно соблюдать осторожность в полуденные часы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

«Ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни, завтра, послезавтра, 1 мая, будет достигать четыре-пять (единиц). Это приличный индекс…», — сказал Вильфанд на пресс-конференции. «Опасное солнце» в ближайшие дни также прогнозируется на юге Западной Сибири.

Метеоролог отметил, что, если загорать в безопасные часы в данных регионах, то можно будет получить красивый загар.

«Удовольствие заключается в том, что будет солнечно. Эту ситуацию нужно будет использовать, чтобы наилучшим образом отдохнуть. Солнечные лучи сейчас очень насыщены энергией, поэтому, если при этом холодном воздухе и маловетреной погоде позагорать, уверяю, загар будет интенсивный», — отметил он.