Где хранится видео с камер наблюдения Ростелекома

Видеонаблюдение от Ростелекома позволяет следить за квартирой или дачей в режиме онлайн, при этом записи с камер хранится в безопасном месте. Где именно и как обеспечивается безопасность?

Сервис видеонаблюдения от Ростелекома — это готовое под ключ коробочное решение. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, а затем управлять ей и просматривать видео через специальное приложение.

Все данные с видеокамер сохраняются на удаленном облачном сервисе Ростелекома от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа.

Видео с камер хранится в центрах обработки данных (ЦОДах) Ростелекома. Компания — российский лидер в этой области и обслуживает серьезные государственные структуры. И это аргумент в пользу надежности.

Все медиафайлы шифруются, чтобы даже при краже злоумышленник не мог получить к ним доступ. Они не будут взломаны, уничтожены, потеряны или украдены – Ростелеком отвечает за безопасность и соблюдение закона о персональных данных.

При приобретении камеры по умолчанию подключается тариф «Семь дней хранения полной записи». Это семь дней непрерывной записи в HD качестве и хранение до пяти клипов длительностью до 30 минут.