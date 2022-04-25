Granta врезалась в автобус в Новосибирской области

LADA Granta и автобус с пассажирами столкнулись на новосибирской трассе, погиб один человек, сообщает УГИБДД по региону.

По предварительной информации, в понедельник водитель за рулем LADA Granta ехал стороны Кемерово в сторону Новосибирска.

Около 12.50 на 71 километре автодороги Р-255 «Новосибирск-Кемерово» он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ.

Автобус ехал с пассажирами по маршруту «Мошково - поселок Ояш». В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.

В результате происшествия на месте скончался водитель легкового автомобиля. В больницу обратились две пассажирки автобуса.