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Granta врезалась в автобус в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/act54

LADA Granta и автобус с пассажирами столкнулись на новосибирской трассе, погиб один человек, сообщает УГИБДД по региону.

По предварительной информации, в понедельник водитель за рулем LADA Granta ехал стороны Кемерово в сторону Новосибирска. 

Около 12.50 на 71 километре автодороги Р-255 «Новосибирск-Кемерово» он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ.

Автобус ехал с пассажирами по маршруту «Мошково - поселок Ояш». В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.

В результате происшествия на месте скончался водитель легкового автомобиля. В больницу обратились две пассажирки автобуса.

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Сибирь #Новосибирск #ДТП
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