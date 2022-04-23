Выпущен стейк из переработанного углекислого газа

Американский стартап Air Protein выпустил первый мясной стейк из переработанного углекислого газа.

Для получения протеина из CO2 специалисты использовали специальных микробов, пишет портал Dezeen.com. В своих экспериментах компания использовала наработки в интересах космической программы NASA.

Тогда исследователи установили, что некоторые виды микробов могут перерабатывать CO2 в белок, получая воду и энергию. В итоге специалистам удалось получить искусственный белок в биореакторе.

Полученный фабрикат очистили и высушили, после чего образовалась белковая мука. Ее смешали с ароматизаторами, получилось искусственное мясо. Также при желании можно сделать из такой муки «рыбное» блюдо.

Ученые отмечают, что производство натуральной говядины требует огромных затрат пресной воды и зерна, а на выходе образуется значительное количество парниковых газов. Создание искусственного мяса поможет решить эту проблему, а также исключит дефицит продовольствия.