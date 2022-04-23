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Дачные автобусы и электрички запустили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дачные автобусные маршруты в субботу запустили в Новосибирской области, на пригородных поездах заработали сезонные льготы, сообщает правительство региона.

Стартовали перевозки пассажиров по 13 традиционным пригородным маршрутам, открытие еще трех «дачных» маршрутов перенесено на более поздний срок из-за необходимости проведения восстановительных работ на автомобильных дорогах. С подробным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.

На пригородном железнодорожном транспорте в связи с началом дачного сезона в апреле-мае поэтапно будут назначены дополнительные маршруты. Размеры движения на пригородных железнодорожных перевозках увеличатся на 21 маршрут в будние дни и на 39 маршрутов по выходным дням.

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С 23 апреля ветеранам труда РФ, ветеранам труда Новосибирской области – будет предоставлено право льготного проезда на электричках со скидкой 50%. 

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