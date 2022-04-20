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Минстрой предложил новую систему платы за отопление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне будут платить за тепло лишь во время отопительного сезона, переход к этой норме планируется провести до начала 2024 года, соответствующее постановление подготовил Минстрой.

«Данные изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий», — отмечается в пояснительной записке.

Министерство предложило переходный период для смягчения перехода до 1 января 2024 года. До этой даты региональные правительства смогут определить время для перехода на новую систему расчета — с начала следующего календарного года либо с начала отопительного периода.

Власти в субъектах смогут выбрать дату для применения нового порядка оплаты — с начала отопительного периода либо с начала следующего календарного года. При этом такая мера коснется жителей всех регионов России, кроме москвичей.

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