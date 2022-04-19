Производители предупредили о проблемах с апельсиновым соком

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») ожидает сложностей с поставками в РФ сырья для апельсинового сока из-за логистических проблем.

Концентрированную основу для производства апельсинового сока ввозили из США и Европы, рассказал «Известиям» президент объедения «Союзнапитки» Максим Новиков. Теперь импорт сырья затруднился из-за логистических проблем.

По оценке эксперта, пессимистичные сценарии подразумевают падение доли апельсинового сока на отечественном рынке с нынешних 20% до нуля. Взамен производители намерены увеличить производство виноградного сока, пообещал Новиков.

В случае падения его доли на отечественном рынке до нуля производители готовы заменить апельсиновый сок виноградным. «Компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока», — отметил Новиков.