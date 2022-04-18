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Тепло задержится в Забайкалье до среды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Летняя погода задержится в Забайкальском крае до среды, затем значительно похолодает, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«Во вторник, 19 апреля, в большинстве районов края еще сохранится теплая погода с максимальными температурами днем +16-21 градус, но уже со среды погоду Забайкалья вновь будет определять холодная воздушная масса», — отметила синоптик.

Дневные температуры понизятся и составят 7-12 градусов тепла, преобладающие температуры ночью 3-8 градусов мороза. В северных районах температура ночью составит 8-13 градусов мороза, днем не выше 1-6 градусов тепла. 

Ветер ожидается умеренный, с порывами до 15-20 метро в секунду. 21 апреля будет преимущественно без осадков, в остальные дни осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами по краю.

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Сибирь #Забайкалье #Гео
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