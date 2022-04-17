Жена Медведчука призвала Путина обменять ее мужа на наемников

Супруга задержанного на Украине пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила президента России Владимира Путина помочь обменять его британских наемников, взятых в плен в Мариуполе

Медведчук — кум российского президента Владимира Путина (в 2004 году Путин крестил дочь Медведчука). Он возглавлял украинскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В мае 2021 года ему на Украине предъявили обвинение в госизмене.

«Уважаемый Владимир Владимирович, <...> обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации», — цитирует ТАСС супругу политика.

По ее словам, «судилище, устроенное над Виктором не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером внеправовой расправой над неугодным политиком за его последовательную принципиальную позицию»

Марченко обратилась к родственникам сдавшихся в плен Вооруженным силам России и ДНР поданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой инициировать обмен.

Она обратила внимание на других политических узников на Украине. «Среди них много известных людей, таких как украинский писатель Ян Таксюр, историк Александр Каревин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие, многие другие», — отметила она.



