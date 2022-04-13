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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера пророссийской оппозиции Виктора Медвечука на всех украинских пленных — «наших парней и девушек в русском плену».

По словам Зеленского, Медведчук «прятался», после чего попытался пересечь границу Украины. Он призвал военных и сотрудников правоохранительных органов рассмотреть возможность обмена Медведчука.

«Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени» — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский опубликовал в Telegram фотографию человека, похоже на Медведчука. Политик сидел в военной форме, на его руках были наручники. «Благодаря СБУ (Службе безопасности Украины) проведена специальная операция. Молодцы», — написал Зеленский.

В Кремле сочли неправильным комментирование сообщений о задержании Медведчука до их подтверждений. «По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности» — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Медведчук — кум российского президента Владимира Путина (в 2004 году Путин крестил дочь Медведчука). Он возглавлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В мае 2021 года ему предъявили обвинение в госизмене и посадили под домашний арест. В конце феврали он якобы бежал из под ареста.

Тема: Военная операция на Украине
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