Режим повышенной готовности введен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, сообщает пресс-служба правительства края.

«Ввести с 16 апреля на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности — это особый режим функционирования органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, при котором они находятся в готовности к оперативному реагированию.

В рамках этого режима запрещается жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.