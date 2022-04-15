Туристы смогут подняться сразу на пять горных вершин Алтая

Новый тур с подъемом на пять горных вершин разработали в Республике Алтай к высокому туристическому сезону, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Тур был презентован в рамках объявления о старте чартерных программ, подготовленных Ростуризмом, которые снижают стоимость поездки в 1,5-2 раза.

«Новинка сезона в этом году, уникальная возможность для спортивных подготовленных туристов совершить восхождение на пять вершин – это тур "Алтай Fit". Туристы смогут не только подняться на вершины, но и побывать на различных экскурсиях», – сказал в ходе презентации губернатор.

Первая гора – это Малая Синюха в Майминском районе, к ней ведет пешеходная тропа, обустроены тропинки. Вторая гора маршрута, Бабырган, расположена в соседнем Алтайском крае и считается потухшим палеовулканом.

Гора Луковка по форме похожа на проросшую луковицу, а гора Тилан Туу находится недалеко от Телецкого озера. Пятой вершиной тура станет гора Салоп, по очертаниям напоминающая дракона.

«Помимо восхождений программа предусматривает экскурсии по трем топовым местам Горного Алтая: в районе Нижней Катуни, курорта Чемал и Телецкого озера», – уточняет агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что в июне стартуют чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай. Самолет будет приземляться в аэропорту Горно-Алтайска, затем туристы будут разъезжаться по своим направлениям на турбазы и курорты Республики Алтай и Алтайского края.