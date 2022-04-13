Ростуризм запустил новые чартерные программы в регионы России, первые направления будут открыты уже в апреле перед началом высокого турсезона. Из Сибирских регионов в программу попали Республика Алтай и Алтайский край.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции сообщила, что в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.
Программа предполагает субсидирование половины стоимости перелета, позволяет сделать регионы страны более доступными, образовать новые связи между субъектами и сформировать устойчивый туристический поток. Чартерные программы снижают стоимость путешествия в 1,5-2 раза дешевле рыночной стоимости, добавила она.
Новинками сезона станут Камчатка, включая Карелию, и Кавказ (Дагестан и Чечня). С апреля полетят чартеры в Татарстан и продолжится выполнение чартеров в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай и Дальний Восток.
«Появляются новые межрегиональные связки. Например, чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. И очень интересная межрегиональная связка появляется между Камчаткой и Владивостоком. То есть чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно», – сказала Догузова.
Председатель совета директоров Fun&Sun (бывший «TUI Россия») Тарас Демура рассказал, что туроператор запускает чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай с 12 июня. Туристы будут прибывать в аэропорт Горно-Алтайска, а оттуда отправляться на туробъекты Республики Алтай или Алтайского края. Чартеры из Москвы будут действовать до 25 сентября, из Санкт-Петербурга – до 17 июля. А с 24 июля туроператор запускает чартерную программу на Алтай из Красноярска.
antibacilaИркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".
ОчаковА он прятался разве? Находился под домашним арестом.
GammiPluhДа какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль
Killer1974Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?