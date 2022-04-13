Ростуризм запустил новые чартерные программы в регионы России, первые направления будут открыты уже в апреле перед началом высокого турсезона. Из Сибирских регионов в программу попали Республика Алтай и Алтайский край.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции сообщила, что в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.

Программа предполагает субсидирование половины стоимости перелета, позволяет сделать регионы страны более доступными, образовать новые связи между субъектами и сформировать устойчивый туристический поток. Чартерные программы снижают стоимость путешествия в 1,5-2 раза дешевле рыночной стоимости, добавила она.

Новинками сезона станут Камчатка, включая Карелию, и Кавказ (Дагестан и Чечня). С апреля полетят чартеры в Татарстан и продолжится выполнение чартеров в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай и Дальний Восток.

«Появляются новые межрегиональные связки. Например, чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. И очень интересная межрегиональная связка появляется между Камчаткой и Владивостоком. То есть чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно», – сказала Догузова.

Председатель совета директоров Fun&Sun (бывший «TUI Россия») Тарас Демура рассказал, что туроператор запускает чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай с 12 июня. Туристы будут прибывать в аэропорт Горно-Алтайска, а оттуда отправляться на туробъекты Республики Алтай или Алтайского края. Чартеры из Москвы будут действовать до 25 сентября, из Санкт-Петербурга – до 17 июля. А с 24 июля туроператор запускает чартерную программу на Алтай из Красноярска.