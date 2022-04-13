НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ростуризм запустил новые чартерные программы в регионы

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Фото: © Алексей Курлов

Ростуризм запустил новые чартерные программы в регионы России, первые направления будут открыты уже в апреле перед началом высокого турсезона. Из Сибирских регионов в программу попали Республика Алтай и Алтайский край.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции сообщила, что в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.

Программа предполагает субсидирование половины стоимости перелета, позволяет сделать регионы страны более доступными, образовать новые связи между субъектами и сформировать устойчивый туристический поток. Чартерные программы снижают стоимость путешествия в 1,5-2 раза дешевле рыночной стоимости, добавила она.

Новинками сезона станут Камчатка, включая Карелию, и Кавказ (Дагестан и Чечня). С апреля полетят чартеры в Татарстан и продолжится выполнение чартеров в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай и Дальний Восток.

«Появляются новые межрегиональные связки. Например, чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. И очень интересная межрегиональная связка появляется между Камчаткой и Владивостоком. То есть чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно», – сказала Догузова.

Председатель совета директоров Fun&Sun (бывший «TUI Россия») Тарас Демура рассказал, что туроператор запускает чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга на Алтай с 12 июня. Туристы будут прибывать в аэропорт Горно-Алтайска, а оттуда отправляться на туробъекты Республики Алтай или Алтайского края. Чартеры из Москвы будут действовать до 25 сентября, из Санкт-Петербурга – до 17 июля. А с 24 июля туроператор запускает чартерную программу на Алтай из Красноярска.

Еще по теме
Ледоход начался на реках Алтая
Патронный завод Барнаула отгрузил первую партию эксклюзивных патронов
Семьи погибших на Украине бойцов из Сибири получат выплаты
Сахарный завод запустят в Бийске в 2024 году
смотреть все
Жизнь #Алтайский край #Республика Алтай #Красноярск #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (0)
Картина дня
Индия передумала покупать российскую нефть
Приостановлена бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay
Единый портал предложит бесплатную юридическую помощь
Google удалил приложение Сбербанка из Google Play
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?