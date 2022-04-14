Власти отменили масочный режим в Томской области

Масочный режим в Томской области сохраняется лишь для медиков, пациентов и работников сферы услуг, сообщает администрация региона.

«Масочный режим, к сожалению, мы не отменяем, потому что во всех регионах страны его устанавливает главный государственный санитарный врач России. Однако жесткого преследования за отсутствие масок для покупателей и пассажиров в Томской области не будет», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Согласно распоряжению губернатора, маски по-прежнему должны носить медики и пациенты медучреждений, работники сферы обслуживания, досуга и общепита.

«Это не значит, что наступило время беспечности. Никто не знает, как поведет себя эпидемия дальше. Передышку, которую нам дала эпидемия, нужно максимально использовать для ревакцинации. Прививки нужно ставить именно сейчас, чтобы следующую возможную волну эпидемии мы встретили во всеоружии», — сказал Жвачкин.