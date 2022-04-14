Пес съел паспорт девушки перед свадьбой в Томске

Жительница ЗАТО Железногорск должна была выехать в Томск на свою свадьбу, но ее пес сжевал паспорт, в полиции смогли оперативно восстановить документ, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

У 32-летней Елены были куплены билеты в Томск, где ее ждал жених и все было готово для пышной свадьбы. Утром, собирая вещи, девушка ненадолго оставила паспорт на столе, чем воспользовался домашний пес, приняв документ за лакомство.

Девушка не могла сдержать слез, когда рассказывала о случившемся, а через несколько часов уже держала в руках новый паспорт и снова плакала – теперь уже от счастья. На поезд девушка успела и благополучно вышла замуж. В ОВМ она снова обратилась через месяц – получала паспорт на новую фамилию.

«Конечно, такие ситуации — исключение, но мы не могли не помочь этой девушке. Понимая, насколько важное событие ей предстоит, сделали все, чтобы к жениху она приехала вовремя и в хорошем настроении», — сказала инспектор ОВМ МУ МВД России по ЗАТО Железногорск Тамара Миринавичюс.