Wink собрал сериалы 2000-х от «Ранеток» до «Папиных дочек»

Сериалы 2000-х годов собрали в коллекции видеосервиса Wink, зрителям предлагают погрузиться в ностальгию и пересмотреть «Ранеток», «Кадетство», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и другие.

Российские сериалы можно посмотреть в подписках more.tv, Wink+ more.tv или «Трансформер Акция». Некоторые проекты можно получить бесплатно, воспользовавшись пробным периодом.

Российские сериалы 2000-х годов:

«Ранетки»— история о подругах и их рок-группе, появившейся в школьном спортзале.



«Не родись красивой» — о том, как Катя уверенно поднимается по карьерной лестнице. Пока не переходит дорогу красавице.



«Папины дочки» про то, как отец пытается воспитать своих абсолютно разных дочерей.



«Моя прекрасная няня» — сериал о девушке, которая устраивается работать к известному продюсеру няней его детей.



«Кадетство» — история о молодых парнях, которые поступают учиться в военное училище.



«Кремлевские курсанты» — продолжение героев «Кадетства», где парни уже выросли и встретились в университете.

В Wink можно смотреть не только фильмы и сериалы. В отличие от других онлайн-кинотеатров «Винк» транслирует телевидение, а также включает эксклюзивные лекции для школьников и сотни аудиокниг.