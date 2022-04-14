Wink собрал сериалы 2000-х от «Ранеток» до «Папиных дочек»

Сериалы 2000-х годов собрали в коллекции видеосервиса Wink, зрителям предлагают погрузиться в ностальгию и пересмотреть «Ранеток», «Кадетство», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и другие.
Российские сериалы можно посмотреть в подписках more.tv, Wink+ more.tv или «Трансформер Акция». Некоторые проекты можно получить бесплатно, воспользовавшись пробным периодом.
Российские сериалы 2000-х годов:
«Ранетки»— история о подругах и их рок-группе, появившейся
в школьном спортзале.
«Не родись красивой» — о том, как Катя уверенно поднимается
по карьерной лестнице. Пока не переходит дорогу красавице.
«Папины дочки» про то, как отец пытается воспитать своих
абсолютно разных дочерей.
«Моя прекрасная няня» — сериал о девушке, которая
устраивается работать к известному продюсеру няней его детей.
«Кадетство» — история о молодых парнях, которые поступают учиться
в военное училище.
«Кремлевские курсанты» — продолжение героев «Кадетства», где парни уже выросли и встретились в университете.
В Wink можно смотреть не только фильмы и сериалы. В отличие от других онлайн-кинотеатров «Винк» транслирует телевидение, а также включает эксклюзивные лекции для школьников и сотни аудиокниг.
antibacilaИркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".
ОчаковА он прятался разве? Находился под домашним арестом.
-Керя-Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)
Killer1974Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?