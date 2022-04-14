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Wink собрал сериалы 2000-х от «Ранеток» до «Папиных дочек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Папины дочки»

Сериалы 2000-х годов собрали в коллекции видеосервиса Wink, зрителям предлагают погрузиться в ностальгию и пересмотреть «Ранеток», «Кадетство», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и другие.

Российские сериалы можно посмотреть в подписках more.tv, Wink+ more.tv или «Трансформер Акция». Некоторые проекты можно получить бесплатно, воспользовавшись пробным периодом.

Российские сериалы 2000-х годов:

«Ранетки»— история о подругах и их рок-группе, появившейся в школьном спортзале.

«Не родись красивой» — о том, как Катя уверенно поднимается по карьерной лестнице. Пока не переходит дорогу красавице.

«Папины дочки» про то, как отец пытается воспитать своих абсолютно разных дочерей.

«Моя прекрасная няня» — сериал о девушке, которая устраивается работать к известному продюсеру няней его детей.

«Кадетство» — история о молодых парнях, которые поступают учиться в военное училище.

«Кремлевские курсанты» — продолжение героев «Кадетства», где парни уже выросли и встретились в университете.

В Wink можно смотреть не только фильмы и сериалы. В отличие от других онлайн-кинотеатров «Винк» транслирует телевидение, а также включает эксклюзивные лекции для школьников и сотни аудиокниг.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?