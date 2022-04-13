Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для транспорта из‑за метели

Движение всех видов транспорта ограничено в среду на дороге в аэропорт Норильска на севере Красноярского края из-за метели, сообщает ГУ МЧС по региону.

«На автодороге местного значения Норильск – Кайеркан – Алыкель (протяженность 40 километров) в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях, введено ограничение движения для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

С 10.00 по местному времени (14.00 мск) участок автодороги Норильск – Надеждинский Металлургический завод будет открыт для проезда всех видов автотранспорта. Аэропорт Алыкель работает по регламенту, задержанных рейсов нет.

По информации мэрии Норильска, в городе и на автодороге сильный гололед. Также в городе сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а местами до 27 метров в секунду, метель.