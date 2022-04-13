Более 40% новосибирцев назвали работу причиной лишнего веса, особенно популярно это мнение среди тех, кто трудится в офисе за компьютером, сообщает служба исследований hh.ru.

Чаще в порче фигуры обвиняют работу респонденты, у которых сидячая работа (61%) либо в разъездах (24%). Улучшение фигуры отметили лишь 11% опрошенных, из них основная часть занимается физическим трудом (56%), работает «на ногах» (41%) или в разъездах (32%).

Среди тех жителей Новосибирской области, чьей фигуре работа вредит, 36% отметили, что стали сутулиться, еще 30% начали набирать вес, 23% пожаловались на появление жировых отложений.

Среди вариантов ответа «Другое», который выбрали 11% респондентов, чаще всего были указаны боли в спине, малоподвижный образ жизни, негативное влияние на ноги.

От сутулости чаще страдает административный персонал, набирают вес представители IT, а новые жировые отложения появляются у представителей сферы производства и сельского хозяйства.