Ушедшим из России компаниям придумали внешнее управление

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившим об уходе с рынка России, сообщила пресс-служба партии.

«Его главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», — сказано в сообщении. Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение об уходе без очевидных экономических причин, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики».

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда» добавили в пресс-службе единороссов.

При этом, согласно законопроекту, у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, компании смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости.