Компания Ericsson покинет Россию

Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приостановил работу в России на неопределенный срок, сообщается на сайте компании. Ранее Ericsson прекратила поставки своей продукции российским заказчикам.

«Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса. Приоритетом является сосредоточение внимания на безопасности и благополучии сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск»,— говорится в сообщении.

После принятия Евросоюзом пятого пакета санкций против России российские государственные операторы не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia. Эти компании были крупнейшими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России.

По оценкам экспертов, доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляет до 20%. Доля Nokia примерно равна 30–40%, на третьем месте по поставкам соответствующей продукции китайская Huawei.