Цены на некоторые виды товаров стали снижаться в России

Укрепление рубля привело к снижению цен на некоторые категории товаров, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский

«Серьезно подешевела техника – от пиковых значений примерно на 20-30% в зависимости от вида техники и производителя. Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа», — приводит «Прайм» слова эксперта.

По его мнению, определенно будут снижаться цены на те товары, которые в основном приобретались в кредит, по таким ставкам их пока брать не будут. Речь идет о вторичной недвижимости, автомобилях.

Постепенно будет дешеветь и мебель — даже при отсутствии иностранных крупных сетевых компаний здесь есть и спрос, и предложение. К тому же предложение будет постепенно расти за счет льготных кредитов для бизнеса и ограничений на вывоз из страны леса и пиломатериалов.

В остальном же после того, как обстановка в России придет в норму, многие компании просто скорректируют цены на уровень девальвации рубля. То есть если закупки велись по 75 рублей за доллар, а стоить он будет 90, то цены просто поднимутся на 20%, полагает экономист.