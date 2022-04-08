«Ростех» пообещал произвести до 2030 года десятки Ту‑214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести порядка 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, говорится в сообщении госкорпорации «Ростеха», в состав которой входит ОАК.

«Эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, Ту-214 отличается повышенной надежностью. «Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета - до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны. Самолет отличается повышенной надежностью», — сказали в госкорпорации.

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Самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда «Россия», которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России, сказано в сообщении.

Проблема с российским авиапарком остро встала после того, как страны Запада после начала российской специальной военной операции на Украине ввели жесткие санкции, включающие полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию