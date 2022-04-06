Самогонщица в Чите устроила взрыв в квартире

Читинка устроила взрыв, когда варила самогон, были разрушены стены в трех квартирах, сообщает прокуратура Забайкальского края.

В доме по улице Гагарина в Чите подозреваемая с помощью самодельного самогонного аппарата варила на газовой плите самогон. Услышав шипение, женщина резко выключила горелку, и произошел взрыв.

Взрыв повредил стены трех квартир многоквартирного дома, что повлекло, согласно заключению оценочной экспертизы, причинение крупного ущерба на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере). Ей грозит до 1 года лишения свободы.