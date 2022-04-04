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Потепление сменится очередным похолоданием в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Воздух прогреется в Новосибирске до 14 градусов, но затем холодный атмосферный фронт снова принесет снег, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Самые теплые дни будут во вторник и немного в среду. С 7 апреля начнется прохождение холодного атмосферного фронта с усилением ветра. Температура снова понизится. Неустойчивый характер погоды сохраняется», — сказала синоптик.

Во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер — 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 2-4 градуса тепла, днем — 12-14 градусов тепла.

Среда также прогнозируется теплой и сухой, днем солнце будет пригревать, термометры покажут до 10-12 градусов тепла. В четверг же погода изменится. Ночью выпадет снег, днем будет без осадков. Температура днем составит 6-8 градусов тепла.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.