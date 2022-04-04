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Риелторы и строители в Новосибирске стали чаще искать работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Строители, флористы, парикмахеры и риелторы стали чаще искать работу в Новосибирской области, при этом число вакансий в марте сократилось, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

По данным анализа, количество соискателей за прошедший месяц увеличилось на 16%. А вот количество вакансий наоборот снизилось, хотя и незначительно — на 0,3%.

По количеству резюме на 136% чаще стали искать работу прорабы, на 86% — флористы, на 75% — парикмахеры, на 68% — риелторы, на 56% — строители, на 55% — операторы call-центра, на 49% — мерчендайзеры, на 23% — официанты.

Соискатели стали проявлять больший интерес к открытым вакансиям: среднее количество откликов и звонков на одну вакансию выросло на 5,6% относительно февраля.

По полученным данным, срединная заработная плата в области относительно февраля увеличилась на 6,3% и составила 42, 5 тысячи рублей.

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niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

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