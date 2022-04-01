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Депутат призвал забрать у чиновников дорогие иномарки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, иномарки и машины премиум-сегмента им надо запретить, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Чиновникам нужно запретить не только ездить на иномарках, но еще и на автомобилях премиального сегмента — свыше определенной стоимости. Есть смысл законодательно зафиксировать, что в закупках могут участвовать только автомобили российского производства не выше назначенной суммы. Вопрос этой стоимости должны определить эксперты», — цитирует URA.RU Щапова.

По словам депутата, подобная законодательная инициатива поможет поддержать российский автопром.

«Такая политика позволит чиновникам стать ближе к народу, понять его нужды, а люди увидят, что представители власти не превращаются в „хозяев жизни“. Заодно такое решение будет стимулировать российское производство, чтобы оно было рентабельным, создаст необходимый объем спроса», — подчеркнул Щапов.

Первый президент РФ Борис Ельцин 1 апреля 1997 года подписал указ, согласно которому все российские чиновники должны были ездить на российских автомобилях. Министры и депутаты были очень недовольны. Распоряжение действовало около двух лет.

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Политика #Россия
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