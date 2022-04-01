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Первых финалистов выберут в детском «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Этап слепых прослушиваний в девятом сезоне детского «Голоса» завершился, наставники набрали команды и теперь будут отбирать лучших из лучших.

По правилам проекта в детском «Голосе» после слепых прослушиваний сразу начинается этап поединков. В нем участников команд, в которых по 15 детей, разделят на тройки. Каждая тройка исполнит песню, а наставник оставит только одного участника.

После выступлений «трио» у наставника в команде останутся пять детей. Каждый из них выступит с сольным номером, и в финал пройдут только два юных артиста, которых также выберет наставник.

Как выглядят повзрослевшие участники шоу «Голос. Дети»

Обычно после этого зрители спасают по одному участнику из каждой команды, и в финал попадают девять исполнителей.

Первые поединки девятого сезона шоу «Голос. Дети» покажут в пятницу, 1 апреля, в 21.30 на Первом канале.

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