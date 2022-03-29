Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу

Маленькие участники первых сезонов детского «Голоса» повзрослели и стали настоящими звездами. Для одних проект стал путевкой на Евровидение, для других — дорогой к успешной актерской и музыкальной карьере. Как изменились участники «Голоса» за восемь лет и чем они занимаются сейчас?

Алиса Кожикина

Первая победительница детского «Голоса» Алиса Кожикина пришла в проект в 10 лет. На слепых прослушиваниях девочка исполнила песню «Sunny» группы Boney M. К ней развернулись двое наставников — Пелагея и Максим Фадеев. Кожикина выбрала в наставники Фадеева и в итоге победила в шоу.

После шоу Алиса Кожикина продолжила музыкальный путь и представила Россию в конкурсе «Детское Евровидение 2014». Она выступила с песней «Dreamer (Белые ангелы)» и заняла пятое место. Музыку для конкурсной песни написал Максим Фадеев, а слова — сама Кожикина вместе с участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной.

Фото: © Социальные сети

Маленькая звезда не потерялась с творческих радаров, как часто случается после большого успеха. В последующие годы она записывала песни к мультфильмам, выступала в главной роли в шоу братьев Сафроновых «Алиса в стране чудес». В 12 лет она выпустила первый сольный альбом, в 14 — второй.

После 2018 года творческая жизнь девушки стала менее публичной. Сейчас Алисе Кожикиной 18 лет, она учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и продолжает записывать песни и каверы.

Арина Данилова

«Девочка со стаканчиками» — так прозвали девятилетнюю Арину Данилову, которая выступила в первом сезоне детского «Голоса» с необычным музыкальным сопровождением. Девочка запомнилась тем, что спела на слепых прослушиваниях кубинскую песню «Quizаs, Quizаs, Quizаs» и саккомпанировала себе, постукивая по бумажным стаканам.

Тогда к девочке развернулись все наставники — Дима Билан, Пелагея и Максим Фадеев. Данилова пошла в команду Пелагеи, но выбыла из проекта на этапе поединков.

Фото: © Социальные сети

В 10-м сезоне уже взрослого «Голоса» девушка снова пришла на проект и повторила свой номер из детства. К ней снова повернулась Пелагея, а также Леонид Агутин. Девушка пошла в команду ко второму, но вновь выбыла на поединках.

В настоящее время 17-летняя Арина Данилова продолжает заниматься музыкой, она считается одним из самых состоятельных блогеров России, на ее YouTube-канал подписано более 2,4 миллиона человек. Там вместе со старшей сестрой она снимает шоу «Свидание вслепую».

Ярослав Соколиков

Ярослав Соколиков стал самым молодым участников второго сезона шоу «Голос. Дети», на момент участия в проекте ему было семь лет. Мальчик приехал на конкурс из Минска и рассказывал, что хотел бы быть похожим на Майкла Джексона.

После исполнения композиции «Ben» на слепых прослушиваниях к Ярославу Соколикову повернулись три наставника: Дима Билан, Пелагея и Максим Фадеев. Мальчик пошел в команду Фадеева и дошел до финала.

Фото: © Социальные сети

После «Голоса» Ярослав Соколиков вернулся к обычной жизни — он не появлялся в крупных ТВ- проектах. Но маленький артист обзавелся армией поклонников на долгие годы и продолжил заниматься музыкой. В соцсетях уже 15-летнему Соколикову даже спустя семь лет припоминают его участие в «Голосе».

Ярослава Дегтярева

Слава к этой девочке пришла благодаря исполнению «Кукушки» Виктора Цоя. Семилетняя девочка проникновенно исполнила легендарную песню на слепых прослушиваниях третьего сезона детского «Голоса». Тогда она попала в команду Димы Билана и выбыла в финальном этапе.

Исполнение «Кукушки» семилетней Дегтяревой спустя шесть лет после проекта до сих ставят в ряды самых удачных каверов на известную песню Цоя. А видео с выступления девочки на «Голосе» набрало рекордное для проекта количество просмотров — 94 миллиона.

Фото: © Социальные сети

Сейчас Ярославе Дегтяревой 13 лет, она продолжает заниматься музыкой, а также снялась в двух фильмах, в одном из которых сыграла дочку персонажа Сергея Безрукова.

Кристиан Костов

Кристиан Костов участвовал в первом сезоне детского «Голоса», 14-летний парень прошел слепые прослушивания, где исполнил песню Алиши Киз «If I Ain’t Got You». К нему повернулись все три наставника, он выбрал команду Димы Билана. Участник выбыл в финале проекта.

Через два года Костов принял участие в 4-м сезоне шоу талантов «X Factor Болгария», где занял второе место. В дальнейшем он продолжил музыкальную карьеру, работая с болгарским лейблом.

Фото: © Социальные сети

В 2017 году Кристиан Костов представил Болгарию на Евровидении. В свои 17 лет тогда он стал самым молодым участником на музыкальном конкурсе. Молодой человек принес Болгарии второе место, набрав 615 баллов — это стало рекордом для страны за всю историю выступлений на конкурсе.

Сейчас Костову 22 года, он продолжает активно заниматься музыкой. Большинство его синглов на иностранных языках. Например, в 2019 году на китайских музыкальных площадках был выпущен миниальбом «Prologue», куда вошли каверы на китайские песни.

Матвей Семишкур

Матвей Семишкур участвовал во втором сезоне «Голоса». На слепых прослушивании 12-летний мальчик исполнил композицию «Shape of My Heart» Стинга. При этом мальчик аккомпанировал себе на гитаре.

Фото: © Социальные сети

К юному певцу повернулись все наставники. А Дима Билан даже предложил Матвею спеть эту песню дуэтом, что они и сделали тут же, в прямом эфире. Матвей Семишкур участвовал в шоу в команде Пелагеи и дошел до финала.

Сейчас Симишкуру 20 лет, он учится в Институте современного искусства и по-прежнему занимается музыкой. Музыкант иногда дает концерты и выпускает синглы.

Евдокия Малевская

Евдокия Малевская принимала участие в третьем сезоне детского «Голоса», когда ей было 12 лет. Она исполнила песню «Summertime», к ней повернулся лишь Дима Билан, и не прогадал. Девочка успешно прошла этапы и заняла в проекте третье место.

Фото: © Социальные сети

Сейчас Малевской 20 лет, она, хоть и не прекращает петь, большую часть творческой жизни посвятила актерскому мастерству. Она служит в театре «ЛДМ. Новая сцена» и играет в кино.

Из более популярных ролей в кино у Малевской — участие в фильме «Птица», где она сыграла в копании с Иваном Охлобыстиным. Во время съемок «Птицы» Охлобыстин стал крестным отцом девушки.