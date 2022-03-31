Новосибирцы запустят производство тироксина

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление»)
планирует в середине апреля начать выпуск препарата «L-тироксин Реневал» для
терапии гормональной недостаточности щитовидной железы в объеме до 200 тысяч упаковок
в месяц, сообщил исполнительный директор компании Владимир Гречкин.
90% подобных лекарств на российском рынке — зарубежные,
производство в Сибири позволит закрыть рынок отечественной продукцией на 100%,
сообщил в среду исполнительный директор компании Владимир Гречкин. Ранее многие
россияне искали, где купить тироксин.
«Планируем запуск производства в течение двух недель, по мере получения регистрационных документов. Технически мы подготовлены, сырье и компоненты для производства в наличии. Выпускаем на имеющихся мощностях», — сказал ТАСС собеседник агентства, уточнив, что в зависимости от потребности рынка будет производиться до 200 тысяч упаковок в месяц.
Препарат необходим для проведения
заместительной терапии при гипотиреозе — состоянии, вызванном длительным
недостатком гормонов щитовидной железы. Также он сообщил, что заболевания
щитовидной железы занимают второе место в структуре эндокринной патологии.