Новосибирцы запустят производство тироксина

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление») планирует в середине апреля начать выпуск препарата «L-тироксин Реневал» для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы в объеме до 200 тысяч упаковок в месяц, сообщил исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

90% подобных лекарств на российском рынке — зарубежные, производство в Сибири позволит закрыть рынок отечественной продукцией на 100%, сообщил в среду исполнительный директор компании Владимир Гречкин. Ранее многие россияне искали, где купить тироксин.

«Планируем запуск производства в течение двух недель, по мере получения регистрационных документов. Технически мы подготовлены, сырье и компоненты для производства в наличии. Выпускаем на имеющихся мощностях», — сказал ТАСС собеседник агентства, уточнив, что в зависимости от потребности рынка будет производиться до 200 тысяч упаковок в месяц.

Препарат необходим для проведения заместительной терапии при гипотиреозе — состоянии, вызванном длительным недостатком гормонов щитовидной железы. Также он сообщил, что заболевания щитовидной железы занимают второе место в структуре эндокринной патологии.