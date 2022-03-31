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США смягчили санкции против России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © U.S. Department of the Treasury

США смягчили ограничения на импорт российских минеральных удобрений, чтобы избежать сценария с дефицитом данной продукции.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения, пишет «Коммерсантъ».

Российские удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, отмечает издание. Эксперты предполагают, что это связано с дефицитом на мировом рынке.

В настоящее время Европа и США ощутимо зависят от поставок минеральных удобрений из России, при этом Москва в случае необходимости может перенаправить соответствующий товарный поток в Азию.

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Политика #Санкции #Торговля
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