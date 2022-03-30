Новосибирцам без масок не смогут отказать в обслуживании

Жители Новосибирской области могут больше не носить маски. Постановление о снятии ограничительных мер по противодействию коронавирусу было пописано губернатором региона Андреем Травниковым в среду, 30 марта.

После публикации постановления сразу сориентироваться в «безмасочных» правилах смогли не все. Корреспондента Sibnet.ru в одном из сетевых магазинов на кассе попросили надеть маску.

На вопрос, знают ли менеджеры торговой точки об отмене масочного режима, корреспонденту ответили, что в местах массового скопления людей рекомендовано оставаться в масках.

Действительно, в постановлении говорится, что «гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте». Но при этом нельзя отказать в обслуживании гражданам без масок.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при непосредственном взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг», — говорится в постановлении.

Таким образом, требование в настоящий момент распространяется исключительно на работников ряда отраслей — в первую очередь, медицины, торговли, транспорта, общепита и ряда других.