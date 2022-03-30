НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Надвижка пролета четвертого моста через Обь завершилась в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Фото: © группа «ВИС»

Надвижка пролетного строения четвертого моста через реку Обь завершилась в Новосибирске, сообщила в среду пресс-служба группы «ВИС».

Работы по надвижке пролета начались год назад. Процесс включал в себя 15 стадий: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн.

Конструкция надвинута с левого на правый берег реки на высоте свыше 13 метров над водой. Сейчас строители приступили к 16-й стадии сооружения пролетного строения — конструкцию соберут традиционным монтажным способом и состыкуют с будущей вантовой частью моста. Общая длина пролетного строения составит 776 метров весом более 10 тысяч тонн.

На правом берегу Оби продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона. Сейчас обе стойки пилона готовы более чем на 50 %.

Четвертый мост через Обь свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным. Его планируется сдать в конце 2023 года.

Еще по теме
Маски в Новосибирской области можно будет не носить с 30 марта
Первый в России затапливаемый парк создадут в Новосибирске
Новосибирские власти решили отменить масочный режим
Число миллионеров выросло в Новосибирской области
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
info.sibnet.ru
Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу
29.03.2022 22:41
info.sibnet.ru
После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни
25.03.2022 22:16
info.sibnet.ru
Куда исчезли и когда вернутся ТВ-шоу?
24.03.2022 19:14
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Обсуждение (0)
Картина дня
«Адские» санкции Запада обернулись бумерангом
Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
Белый дом назвал условие для встречи Путина и Байдена
Сдачу автохлама простимулируют выплатой в 150 тысяч рублей
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

лачинов

Ребятки в своем репертуаре. Изворачиваются как могут. Уже прикинули, что в ближайшие годы им военный...

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Нехорошие американцы упорно хотят заставить Россию заняться импортозамещением. Может хоть им это удастся....