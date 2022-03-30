Надвижка пролета четвертого моста через Обь завершилась в Новосибирске

Надвижка пролетного строения четвертого моста через реку Обь завершилась в Новосибирске, сообщила в среду пресс-служба группы «ВИС».

Работы по надвижке пролета начались год назад. Процесс включал в себя 15 стадий: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн.

Конструкция надвинута с левого на правый берег реки на высоте свыше 13 метров над водой. Сейчас строители приступили к 16-й стадии сооружения пролетного строения — конструкцию соберут традиционным монтажным способом и состыкуют с будущей вантовой частью моста. Общая длина пролетного строения составит 776 метров весом более 10 тысяч тонн.

На правом берегу Оби продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона. Сейчас обе стойки пилона готовы более чем на 50 %.

Четвертый мост через Обь свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным. Его планируется сдать в конце 2023 года.