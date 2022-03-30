Новосибирские власти решили отменить масочный режим

Власти Новосибирской области подготовили и в ближайшее время подпишут документы, отменяющие обязательный масочный режим — эта ограничительная мера будет носить рекомендательный характер, но ее могут вернуть при ухудшении эпидситуации, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

На заседании в среду правительство региона одобрило предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер. Снимается запрет для юридических лиц по допуску в помещения и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок.

Но юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при взаимодействии с новосибирцами в таких сферах, как, например, медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и так далее.

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Подготовлены изменения в постановление «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», предусматривающие вместо обязательного масочного режима нормы рекомендательного характера. После подписания документы опубликуют на сайте правительства региона.

«Решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращен», — сказал первый замгубернатора Юрий Петухов.