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Мужчин предупредили о проблемах с потенцией после COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Коронавирус способен поражать несколько тканей мужских половых путей, что приводит к проблемам с эрекцией, выяснили американские ученые.

Ученые из Northwestern Medicine изучали макак-резусов, инфицированных SARS-CoV-2. Обезьян исследовали с использованием ПЭТ-сканирования, специально разработанного для выявления очагов инфекции.

Результаты показали, что простата, сосудистая сеть яичек, пенис и сами тестикулы могут быть заражены вирусом. «Мы понятия не имели, что найдем его там», — заявил ведущий исследователь, профессор клеточной биологии Томас Хоуп изданию SciTechDaily.

Боль в яичках, эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов, снижение фертильности — прямое следствие коронавируса, а не вызваны косвенными механизмами, такими как лихорадка и воспаление.

Проблемы с потенцией у мужчин, переболевших коронавирусом, могут возникать из-за нарушений работы сосудистой системы, объяснял главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, мужчинам в такой ситуации не следует заниматься самолечением или пренебрегать проблемой — необходимо пройти обследование.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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