Небензя предсказал кризис исторического масштаба

Введенные Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах», — цитирует ТАСС постпреда.

По его словам, попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба.

«Даже неискушенному наблюдателю ясно, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки может только отказ от односторонних незаконных ограничительных мер», — сказал Небензя.