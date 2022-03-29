Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как люди будут болеть коронавирусом в связи с распространением нового штамма «Стелс-омикрон», и станет ли заболевание обычной респираторной инфекцией.

По словам Позднякова, у нового штамма есть ряд эволюционных улучшений. Распространение штамма «омикрон» вместе с массовой вакцинацией завершило острую фазу пандемии.

«БОльшая часть популяции приобрела иммунный ответ. Можно ожидать, что в ближайшие 1-2 месяца выраженных и глобальных подъемов заболеваемости не будет. Но иммунный ответ с течением времени ослабевает, уменьшается его напряженность», — цитирует врача пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

«Омикрон» и его вариант ВА.2 могут преодолевать защиту даже относительно недавно иммунизированного организма и вызывать заболевание. Тем не менее, у ранее иммунизированных людей повторное заболевание в подавляющем большинстве случаев не будет тяжелым, если иммунная защита «не снизилась до нуля».

«У некоторых людей возможны различные варианты ослабленного иммунного ответа. У них заболевание, вызванное "омикроном", может протекать так же, как у пациентов, первоначально встретившихся с вирусом. "Омикрон" вызывает меньше повреждений легких и гипервоспалительных реакций, но больше тромбозов и неврологических проблем», — сказал врач.

Постковидный синдром после заболевания «омикроном» тоже встречается, добавил инфекционист. По его словам, коронавирус не может стать обычной респираторной инфекцией.

«Респираторные инфекции в данном контексте — это те заболевания, где кроме респираторных проявлений практически ничего нет. Ковид — инфекция с воздушно-капельным (аэрогенным) механизмом передачи и, в ряде случаев, системным поражением организма», — сказал Поздняков.

Коронавирус дает не столько респираторные, сколько системные проявления: тромбозы, неврологические проблемы, запуск аутоиммунной патологии и так далее, так что это не совсем респираторная инфекция.

«С клинической точки зрения проблем он вызывает немало, и пока уменьшения их не предвидится. Особенно у пациентов со снижением специфического иммунного ответа ниже определенного порога, который мы, к сожалению, не можем маркировать количественно», — добавил специалист.