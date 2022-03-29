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Новый логистический комплекс открыли в Забайкалье на границе с КНР

Источник:
Sibnet.ru
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Новый транспортно-логистический комплекс открыли на станции Забайкальск на границе с Китаем, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги

«Теперь практически все грузы, которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть», – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Комплекс предназначен для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники длинномерных и тяжеловесных грузов. Кроме того, комплекс может осуществлять длительное хранение тарно-штучных и скоропортящихся грузов. Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составили 10 миллиардов рублей.

Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32 пар поездов. Сейчас технические возможности рассчитаны на отправку в Китайскую Народную Республику в среднем в сутки 18 грузовых поездов, на прием из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов в сутки.

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Дожили. Хотя чему мы удивляемся... закономерный процесс. В дефиците скоро будет почти всё.