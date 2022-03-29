Новый логистический комплекс открыли в Забайкалье на границе с КНР

Новый транспортно-логистический комплекс открыли на станции Забайкальск на границе с Китаем, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги

«Теперь практически все грузы, которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть», – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Комплекс предназначен для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники длинномерных и тяжеловесных грузов. Кроме того, комплекс может осуществлять длительное хранение тарно-штучных и скоропортящихся грузов. Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составили 10 миллиардов рублей.

Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32 пар поездов. Сейчас технические возможности рассчитаны на отправку в Китайскую Народную Республику в среднем в сутки 18 грузовых поездов, на прием из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов в сутки.