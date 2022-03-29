Женщина открыла стрельбу в детсаду после убийства отца

Женщина ворвалась в детский сад Красноярска с ружьем, предположительно, после убийства своего отца, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в понедельник 19-летняя жительница Красноярска зашла в «Детский сад №31». В группе девушку встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под ее пальто ружье.

Воспитатель решила отобрать ружье, произошел выстрел в стену. Никто из детей не пострадал. Несколько дней назад подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.

Установлено, что перед посещением детского сада подозреваемая застрелила из этого ружья своего 56-летнего отца в квартире. Женщина задержана.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).