Новосибирцы назвали приоритеты при выборе работы

Уровень зарплаты стал основным приоритетом новосибирцев при выборе нового места работы, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

Согласно данным опроса, наиболее важным критерием при выборе работодателя стал высокий уровень зарплаты — 80% соискателей оценивают привлекательность работы и работодателя, прежде всего, по нему. Причем, для мужчин значение зарплаты выше, чем для женщин.

Второй по значимости фактор — месторасположение. Третий по важности критерий – корпоративное обучение профессиональным навыкам.

Также более половины опрошенных отметили важность гибкого графика. Треть участников опроса из Новосибирской области заметили, что им важен современный офис.