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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы назвали приоритеты при выборе работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень зарплаты стал основным приоритетом новосибирцев при выборе нового места работы, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

Согласно данным опроса, наиболее важным критерием при выборе работодателя стал высокий уровень зарплаты — 80% соискателей оценивают привлекательность работы и работодателя, прежде всего, по нему. Причем, для мужчин значение зарплаты выше, чем для женщин.

Второй по значимости фактор — месторасположение. Третий по важности критерий – корпоративное обучение профессиональным навыкам.

Также более половины опрошенных отметили важность гибкого графика. Треть участников опроса из Новосибирской области заметили, что им важен современный офис.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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