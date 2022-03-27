Обнаружен гигантский космический пузырь размером с десять галактик

Международная группа ученых впервые в истории получила качественный снимок гигантского космического пузыря. Его диаметр составляет миллион световых лет — столько времени нужно лучу света, чтобы пролететь сквозь объект, говорится в препринте исследования.

Объект оказался по размеру в десять раз больше Млечного пути, а внутри его расположены кольца. Астрофизики считают, что в центре каждого пузыря имеется галактика. Есть мнение, что и наша галактика — Млечный путь — тоже находится в центре гигантского космического пузыря, сказано в препринте, опубликованном в Nature.

У ученых нет единого мнения о природе пузырей. Одни считают, что они созданы ударной волной из центра галактики, подобно тому, что происходит при слиянии двух сверхмассивных черных дыр.

Другие полагают, что причиной образования пузырей стала активность галактического ядра. Третьи думают, что это оболочки, вызванные вспышками звездообразования в центре галактик.

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О существовании таких колоссальных космических объектов астрофизики знали и раньше. Но детальную фотографию удалось получить впервые. Сделано изображение было с помощью радиотелескопа высокого разрешения MeerKAT в ЮАР

Увидеть пузыри с помощью обычных, оптических телескопов невозможно. Не определяются они и с помощью рентгеновских телескопов.