Лунный грунт оказался крайне опасен для человека

Лунный грунт представляет опасность для человека — он вызывает раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы и это надо учитывать при полетах на Луну, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.
Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны.
«Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — сказал РИА Новости профессор Иван Иванов.
Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, попадающей на скафандры и оборудование, а также разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
лачиновС такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...
DisobedientГрабь награбленное. Это хорошо, что их там давят. Есть справедливость на свете. Тех кто считал их своими...