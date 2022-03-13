Лунный грунт оказался крайне опасен для человека

Лунный грунт представляет опасность для человека — он вызывает раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы и это надо учитывать при полетах на Луну, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова исследовали химический состав грунта из четырех разных областей Луны.

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«Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — сказал РИА Новости профессор Иван Иванов.

Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержания этих микроэлементов в лунной пыли, попадающей на скафандры и оборудование, а также разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники, подчеркнули в пресс-службе.